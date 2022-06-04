BKM Mutfak’ın Kıbrıslı Genç Yetenekleri Cumartesi Akşamı ”Kadınlık Bizde Kalsın” Diyecek…

BKM Mutfak Kıbrıs’ın yetenekli genç oyuncuları, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de 04 Haziran Cumartersi günü saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak “Kadınlık Bizde Kalsın” 2 perdelik oyunda Kıbrıslı genç yetenekler sahne alacak.

Ersan Çıktı’nın yönettiği oyunda; Ada Sakallı, Alp Emre Acar, Arda Varan, Defne Özsergen, Deniz Öztem, Devin Canbaz, Efe Başaran, Ekin Duruk, Eylül Oğurlu, Havvanaz İşlek, Hiran Kezban Behzat,Naz Yakın,Sarp Aşan, Seray Özcevher, Sofi Coşkun, Yasin erim Gündoğdu ve Yüksel Adak sahne alacak.

Yaklaşık üç yıldır eğitimlerini sürdüren BKM Kıbrıs Mutfak Atölye öğrencilerinin ilk kez profesyonel sahnede halka açık oynayacakları oyunda genç yetenekler kadar aileleri de büyük heyecan içinde.

“Kadınlık Bizde Kalsın” oyun bileti 20 TL olup https://biletinial.com/ adresinden veya oyun saati YDÜ AKKM’den tedarik edilebilecek