Birçok bölgeye elektrik verilemiyor

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



ARIZALI KESİNTİ (LEFKOSA VE MAGUSA İLÇESİ)

25 Ağustos 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 13:45 itibari ile; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'na elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.