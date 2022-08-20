Bir yıldız daha kaydı

Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.

Civan Canova, ‘72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş’ gibi yapımlarla tanınıyordu.

HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI

67 yaşındaki oyuncu, "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da sıçradı beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Orada kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi" demişti.