Bir haftada 6 kez yandık!

Açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri; “faal durumdaki şöminenin baca kısmına dekor amaçlı konan PVC’nin aşırı ısıdan eriyerek şekil değiştirmesi, kötü hava koşulları ile düşen yıldırım, oluşan kısa devreler, sirayet ve diğer yangınlar” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise, “ trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılması ve yangın riskine karşı akü başlıklarının sökülmesi, kuyuya düşen dananın çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, ağaçlarda, araçların motor bölümünde ve binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 146 bin 600 TL oldu. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “ Lefkoşa: 1, Girne: 2, Güzelyurt: 1, İskele: 2.”

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 15:13