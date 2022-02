Bill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı

2019'dan beri hayatımızda olan Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken Bill Gates'ten çok net bir uyarı geldi. Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.



Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gates bir iyi bir de kötü haber verdi.

Koronavirüste ağır bir şekilde hastalanma riskinin çok düştüğünün altını çizen Gates, yeni pandemi için çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.

FARKLI BİR PATOJENDEN KAYNAKLANACAK'

CNBC’den Hadley Gamble’a konuşan Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen Koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi.

Gates, 'Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak' dedi.

Gates, doğru yatırımların şimdi yapılmasının, dünyanın yeni pandemi ile daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Avustralya’nın koronavirüs ile mücadelesini örnek gösteren Gates, 'Eğer her ülke Avustralya’nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu' dedi

'AŞI ÜRETİMİ 6 AYA İNEBİLİR'

Gates, tıp teknolojisindeki ilerlemelerin aşı üretim sürelerini altı aya indirebileceğinin de altını çizdi.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates geçtiğimiz hafta kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

KOMPLO TEORİLERİNE KİTAPLA YANIT VERECEK

Kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'

İŞTE YENİ PANDEMİYİ YENMEK İÇİN GEREKENLER

Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtilmişti.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekilmiş ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulanmıştı.