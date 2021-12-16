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Bilim insanlarından korkutan uyarı

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Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.

Bilim insanlarından korkutan uyarı
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Corona virüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Omicron varyantının Delta’ya göre havada 70 kat daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor - 2

Araştırmacılar, virüsün laboratuvarda bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını incelerken, varyantın bronşta (soluk borusunu akciğerlere bağlayan tüpler) çok daha hızlı çoğalabildiğini keşfetti.

Çalışmada, Delta’ya göre hızlı yayılmasına karşılık Omicron’un akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını, bunun daha az şiddetli olduğunu açıkladığını bildirdi.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor - 3

SOĞUK ALGINLIĞINA BENZER SEMPTOMLAR YAŞIYORLAR

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise virüsün sadece 24 saat sonra iki gün sonra oluşan Delta varyantına kıyasla daha fazla enfekte etme özelliği olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte, araştırma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir şekilde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterirken, bunun insanların neden soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadıklarını açıkladığı ancak çok az vaka ciddi hastalığa dönüştüğü aktarıldı.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor - 4

‘DAHA HAFİF OLSA DA DAHA FAZLA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR’

Araştırmanın başında olan bilim insanı Dr. Michael Chan Chi-wai, araştırmanın Omicron'un Delta’ya göre daha az şiddetli olduğunu gösterdiğini ve çok bulaşıcı olan varyantın daha hafif olsa bile daha fazla ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

Michael Chan Chi-wai, "İnsanlarda hastalığın ciddiyetinin sadece virüs replikasyonu tarafından değil, aynı zamanda enfeksiyona karşı konakçının bağışıklık tepkisi tarafından da belirlendiğini belirtmek önemlidir, bu doğuştan gelen bağışıklık sisteminin düzensizliğine yol açabilir" dedi.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor - 5

‘OMİCRON VARYANTI AŞILARDAN KURTULABİLİR’

Chan Chi-wai, "Araştırmada, çok bulaşıcı bir virüsün daha fazla insanı enfekte ederek, virüsün kendisi daha az patojenik olsa bile daha ciddi hastalığa ve ölüme neden olabileceği de belirtilmektedir” derken, "Bu nedenle, Omicron varyantının aşılardan ve geçmiş enfeksiyondan kısmen kurtulabileceğini gösteren son çalışmalarımızla birlikte ele alındığında, Omicron varyantından kaynaklanan genel tehdidin çok önemli olması muhtemeldir" diye konuştu.

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