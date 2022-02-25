Beyaz Saray: Putin’in Ukrayna’dan büyük emelleri var

Joe Biden’ın Ukrayna’ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Vladimir Putin’in Ukrayna’dan büyük emelleri olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh basın toplantısı düzenledi.

Singh, Rusya ile her zaman diplomasi seçeneğinin olduğunu ancak şu aşamada yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, Rusya’nın bankacılık sistemini hedef alan yaptırımlar uyguladıklarını anımsattı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların benzerinin görülmediğini söyleyen Singh, “Bu yaptırım paketi ve ihracat kısıtlamaları ile Rusya’yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz, Rusya’nın en son teknolojiye erişimini keseceğiz ve Putin’in ekonomisini çeşitlendirmek ve modernleştirmeye yönelik stratejik hedeflerinin önünü keseceğiz” diye konuştu.

Singh, söz konusu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisinin görülmesinin zaman alabileceğini sözlerine ekledi.

“Ukrayna’ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik yok”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak bilgi aldığını anlatan Psaki, yaptırımların etkili olacağını düşündüklerini söyledi.

Beyaz Saray’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin nerede olduğunu bildiğini ancak bu konuda detay veremeyeceğini belirten Psaki, “Zelenskiy ile yakın temas halindeyiz” dedi.

Ukrayna’ya insani yardım gönderdiklerini dile getiren Psaki, “Biden’ın Ukrayna’ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik yok” yorumunda bulundu.

“Ukraynalıların ilk tercihi çevre ülkeler olacaktır”

Jen Psaki, kendisine yöneltilen “ABD, Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır mı” sorusuna, “Evet hazırız. Ancak Ukraynalıların ilk tercihi çevre ülkeler olacaktır” yanıtını verdi.

Psaki, toplantının sonunda “Putin’in, Ukrayna’dan da büyük emelleri var” sözlerini sarf etti. TRT/BRT