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Bereketçilerin Adına Yakıştı

Bereketçilerin Adına Yakıştı
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Kahraman Bereketçiler adına anıt yapımı son aşamasına geldi.
Dünyaca ünlü sanatçımız Sevcan Çerkez tarafından tasarlanan anıtın son durumuyla ilgili bilgiyi Okyay Sadıkoğlu paylaştı.
Sadıkoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi;
Değerli arkadaşlarım ve dostlarım; Kahraman Bereketçiler adına anıt yapımı son aşamasına gelmiş durumdadır. Anıtı kısa bir süre sonra ziyarete açacağız 
Harika bir iş çıkarıp Bereketçiler Anıtı’mızın simgesi Bereketçimizi ve Ay yıldızlı bayrağımızı yapan, emek veren Uluslararası sanatçımız Sevcan Çerkez hanıma ve emeği ve katkısı geçen herkese teşekkürler. 

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 09:40
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