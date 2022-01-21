Belediyeler iflas bayrağını çekti

Belediye başkanları ve belediyede örgütlü sendikalar, tarafından yapılan ortak açıklamada, ortaya maddeler konarak, gerçekleşmemesi durumunda 2 Şubat tarihinden bu yana süresiz grev dahil her türlü eylemin değerlendirileceği kaydedildi.



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) tarafından duyurulan ortak açıklamada, gelinen noktada, 2022 yılında devlet katkı paylarının yüzde 26’lık artış öngörülürken, belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranının yüzde 37.26 olduğunun altı çizildi.

“MÜMKÜN DEĞİL”

Temmuz ayında merkezi hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken hayat pahalılığı oranının ise yüzde 20 olduğunun belirtildiği açıklamada, “Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30’luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir” denildi.



Yapılan ortak açıklamada, 4 maddelik öneriye işaret edilerek, ilk 3 maddeyle ilgili adım atılmaması durumunda 2 Şubat’tan itibaren süresi grev dahil tüm eylemlerin değerlendirileceği ifade edildi.

İşte ortak açıklama:

"Aşağıda imza sahibi Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak; Ülkemizin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşullar Belediyelerimizi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Özellikle 2018 yılında ki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında Belediyelerin Devlet Katkı Paylarına %0,52’lik artış verilmesi Belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleridir.

Geldiğimiz noktada, 2022 yılında Devlet Katkı Paylarının %26’lık artış öngörülürken, Belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı %37,26’dır. Önümüzdeki Temmuz ayında yine Merkezi Hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise %20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30 luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.

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Dolayısıyla Yerel Yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak Merkezi Hükümetten aşağıdaki 4 maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,

Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi,

Yukarda belirtilen ilk 3 madde ile ilgili olarak Merkezi Hükümetin 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren Belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin tarafımızdan değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

DEV-İŞ Başkanı: Koral Aşam

BES Başkanı: Mustafa Yalınkaya

HÜR-İŞ Başkanı: Ahmet Serdaroğlu

MTG-İŞ Başkanı: Doğan Özüşen

Girne Belediye Başkanı: Nidai Güngördü

Geçitkkale Belediye Başkanı: Hasan Öztaş

Büyük Konuk Belediye Başkanı: Ahmet Sennaroğlu

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı: Mustafa Zurnacılar

Akıncılar Belediye Başkanı: Hasan Barbaros

Mehmetçik Belediye Başkanı: Cemil Sarıçizmeli

Akdoğan Belediye Başkanı: Ahmet Latif

Lefkoşa Belediye Başkanı: Mehmet Harmancı

Dipkarpaz Belediyesi Asbaşkanı: Yunus Zengin

Erenköy Belediyesi Asbaşkanı: Meral Sertsoy

Tatlısu Belediye Başkanı: Hayri Orçan

Esentepe Belediye Başkanı: Cemal Erdoğan

Değirmenlik Belediye Başkanı: Ali Karavezirler

Lapta Belediye Başkanı: Mustafa Aktuğ

Alsancak Belediye Başkanı: Fırat Ataser

Lefke Belediye Başkanı: Aziz Kaya

İnönü Belediye Başkanı: Ali Öncü

Beyarmudu Belediye Başkanı: İlker Edip

Güzelyurt Belediye Başkanı: Mahmut Özçınar

Alayköy Belediye Başkanı: Hulusi Manisoy

Çatalköy Belediye Başkanı: Mehmet Hulusioğlu

Mağusa Belediye Başkanı: İsmail Arter