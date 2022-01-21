Belediyeler iflas bayrağını çekti

Belediye başkanları ve belediyede örgütlü sendikalar, tarafından yapılan ortak açıklamada, ortaya maddeler konarak, gerçekleşmemesi durumunda 2 Şubat tarihinden bu yana süresiz grev dahil her türlü eylemin değerlendirileceği kaydedildi.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) tarafından duyurulan ortak açıklamada, gelinen noktada, 2022 yılında devlet katkı paylarının yüzde 26’lık artış öngörülürken, belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranının yüzde 37.26 olduğunun altı çizildi.
“MÜMKÜN DEĞİL”
Temmuz ayında merkezi hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken hayat pahalılığı oranının ise yüzde 20 olduğunun belirtildiği açıklamada, “Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30’luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir” denildi.
Yapılan ortak açıklamada, 4 maddelik öneriye işaret edilerek, ilk 3 maddeyle ilgili adım atılmaması durumunda 2 Şubat’tan itibaren süresi grev dahil tüm eylemlerin değerlendirileceği ifade edildi.
İşte ortak açıklama:
"Aşağıda imza sahibi Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak; Ülkemizin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşullar Belediyelerimizi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Özellikle 2018 yılında ki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında Belediyelerin Devlet Katkı Paylarına %0,52’lik artış verilmesi Belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleridir.
Geldiğimiz noktada, 2022 yılında Devlet Katkı Paylarının %26’lık artış öngörülürken, Belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı %37,26’dır. Önümüzdeki Temmuz ayında yine Merkezi Hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise %20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30 luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.
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Dolayısıyla Yerel Yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak Merkezi Hükümetten aşağıdaki 4 maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,
Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi,
Yukarda belirtilen ilk 3 madde ile ilgili olarak Merkezi Hükümetin 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren Belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin tarafımızdan değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."
DEV-İŞ Başkanı: Koral Aşam
BES Başkanı: Mustafa Yalınkaya
HÜR-İŞ Başkanı: Ahmet Serdaroğlu
MTG-İŞ Başkanı: Doğan Özüşen
Girne Belediye Başkanı: Nidai Güngördü
Geçitkkale Belediye Başkanı: Hasan Öztaş
Büyük Konuk Belediye Başkanı: Ahmet Sennaroğlu
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı: Mustafa Zurnacılar
Akıncılar Belediye Başkanı: Hasan Barbaros
Mehmetçik Belediye Başkanı: Cemil Sarıçizmeli
Akdoğan Belediye Başkanı: Ahmet Latif
Lefkoşa Belediye Başkanı: Mehmet Harmancı
Dipkarpaz Belediyesi Asbaşkanı: Yunus Zengin
Erenköy Belediyesi Asbaşkanı: Meral Sertsoy
Tatlısu Belediye Başkanı: Hayri Orçan
Esentepe Belediye Başkanı: Cemal Erdoğan
Değirmenlik Belediye Başkanı: Ali Karavezirler
Lapta Belediye Başkanı: Mustafa Aktuğ
Alsancak Belediye Başkanı: Fırat Ataser
Lefke Belediye Başkanı: Aziz Kaya
İnönü Belediye Başkanı: Ali Öncü
Beyarmudu Belediye Başkanı: İlker Edip
Güzelyurt Belediye Başkanı: Mahmut Özçınar
Alayköy Belediye Başkanı: Hulusi Manisoy
Çatalköy Belediye Başkanı: Mehmet Hulusioğlu
Mağusa Belediye Başkanı: İsmail Arter