Başbakan'a asgari ücret tepkisi.. Dik dur!

Kamu-sen Başkanı Metin Atan SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atan, sözlerine asgari ücrette yapılan artışla başladı ve rakama itiraz eden başta Başbakan Faiz Sucuoğlu olmak üzere iş dünyasına da eleştirilerde bulundu.

“Asgari cüretliyi yıllardır sömürenler şimdi feryat ediyorlar. Yıllardır çalışan üzerinden servet edindiniz. Bazı şirketler var devletten daha zengin, niye feryat ediyorlar. Bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da bir şeyler söylemem gerekiyor. Tavşana kaç tazıya tut demek olmaz. Siz dik duracaksınız. Sayın Başbakan demedi mi seçimden önce bu asgari ücret belirlenecektir diye. Tamam işte birinci toplantıdan belirlendi ve 1 Ocak itibarıyla devreye girmiş olacak. Bu da çok önemlidir. “Çok hızlı gidildi, orta noktada buluşulması lazım” diyerek karşı tarafa bir kapı açıyor. Ne diyor sermaye kesimi” ben battım, mahkemeye gideceğim, bunu ödeyemem” diyor. Seçim var diye seçime yatırım yapmasın. Gerçek anlamda bir duruş sergilemesi gerekirdi, yapmadı. Çok eleştiri alıyor şimdi. Eğer bu ücret mahkemeye gider de farklı bir durum olursa kendi ayağına kurşun sıkmış olacak.”

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 16:41