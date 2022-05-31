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Başbakan Üstel, bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek

Başbakan Üstel, bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek
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Hükümetin kurulmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik ediyor.

Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak olan Başbakan  Ünal Üstel, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelecek olan Başbakan Üstel, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek.


Başbakan ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Çarşamba günü  KKTC’ye dönecek.

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