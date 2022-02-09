Başbakan Sucuoğlu: Olayın açıklığa kavuşturulması için çalışmalarımız sürüyor

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını yitirdiği olayla ilgili olarak Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile makamında yaptığı görüşme sonrasında şu açıklamalarda bulundu: “Sayın Polis Genel Müdürümüz ile biraraya gelerek dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili Polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. ”