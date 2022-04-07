Başbakan Sucuoğlu, bazı sendika temsilcileri ile görüştü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı sendika temsilcileri ile Başbakanlıkta biraraya geldi.

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, sendikalar adına açıklama yaptı.

Samimi ve olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Elcil, 2 hafta önce Başbakana ilettikleri taleplerini ayrıntılı olarak ele aldıklarını belirtti.

Elcil, “Kendileri bir komisyon kurup bunu tartışmamızı istedi.. Ancak tartışma zamanının geçtiğini aktardık. Tamamen zaman kazanmaya dönük bir anlayış olduğunu ama iyi niyetle görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladık++ Kendisi verdiğimiz önerileri yazılı olarak değerlendireceğini ve Bakanlar Kurulu’nda da görüşüp bize yazılı olarak cevap vereceğini söyledi” dedi.

Sendikalar olarak toplantı yapıp, Başbakanla gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendireceklerini söyleyen Elcil, toplantı sonrası yol haritalarını belirleyeceklerini de ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, eylemlerden vazgeçilmediğini, sürecin devam edeceğini de kaydederek, “Bizim söylemlerimiz, eylemlerimiz tamamen toplumun hakkını aramak içindir” dedi.