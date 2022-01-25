Başbakan her partiye açık kapı bıraktı

"İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettiklerine işaret eden Sucuoğlu, seçim sonuçları ve hükümetin kurulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İstişare toplantısı yaptıklarını ve görüşlerini aktardıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili boş durmayacaklarını kaydetti.

Yasal süreç başlayana kadar partilerle temas edeceklerine de değinen Sucuoğlu, hızlı bir şekilde hükümeti kurma yönünde adım atacaklarını ifade etti.

"İLLA Kİ 2'Lİ KOALİSYON OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

"Bütün partilerle görüşeceğiz" diyen Sucuoğlu, politika çözüm üretme sanatı olduğunu söyledi. "İlla ki 2’li koalisyon olacak diye bir şey yok" diyen Sucuoğlu, mecliste rakam konusunda sorun yaşanmaması gerektiğini belirtti.