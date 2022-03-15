Başbakan fiyatların düşmesi için havaların düzelmesini işaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisinin ve ilgili bakanların da yer alacağı ekiplerin, bu hafta içinden itibaren marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı.

Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleri kapsamında bu sabah Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’la birlikte, Alsancak Camelot bölgesinde bulunan ülkenin en büyük sera üreticisi olduğu belirtilen Safel Seralarını gezdi.

Sucuoğlu, üreticinin yaşadığı sorunlar hakkında yerinde bilgi aldı.

Basına açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, son dönemde maliyetlerdeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan üreticilerin sıkıntılarını yerinde gözlemlemek ve öğrenmek için ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, bu hafta içinden itibaren, kendisi ve ilgili bakanların da içinde yer alacağı ekiplerin, marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı.



Başbakan Faiz Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleriyle, üretimin hangi şartlarda yapıldığını, kaça mal olduğunu ve yaşanan sorunları yerinde tespit etme fırsatı bulduklarını belirterek, bugün bu amaçla, Ekonomi ve Enerji Bakanı Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’la birlikte, Girne Camelot bölgesinde en büyük sera üreticisini ziyaret ettiklerini belirtti.

Sucuoğlu ziyarette, üreticinin yaşadığı sorunlar, maliyetlerdeki artış ve soğuk havadan kaynaklanan sıkıntılar ve bunların aracı kurumlar, süpermarketler ve vatandaşa yansımaları konusunda detaylı bilgi aldıklarını kaydetti.

“HAVALAR DÜZELİNCE SEBZE FİYATLARI GEÇMİŞ YILLAR SEVİYESİNE İNECEK”

Başbakan Sucuoğlu, soğuk hava koşullarından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta belli ürünlerin üretim ve nakliyesinin zorlaşması nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını, havaların düzelmesiyle, sebze fiyatlarının geçmiş yılların seviyesine ineceğini dile getirdi.

Bu hafta içinden itibaren, süpermarketlere yönelik denetimlerin de başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılan denetimlerde, fiyatların vatandaşa yansıması konusunda eksisiyle artısıyla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağını vurguladı.