Başbakan'dan asgari ücret yönelik ilk açıklama

Başbakan Sucuoğlu, dün belirlenen asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı; “Çok hızlı gidildi” dedi. İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde, davanın bekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, “Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün belirlenen asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı; “Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkânı yaratılsa, ortak paydada buluşulabilirdi” dedi.

BRT’de katıldığı programda, soru üzerine asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Sucuoğlu, işveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiğini, prosedür gereği itirazın değerlendirileceğini kaydetti.

İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde, davanın bekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, “Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” dedi.

Hem işçi hem de işveren tarafıyla görüştüğünü ifade eden Sucuoğlu, işveren tarafın kendisine, “bizi dinlemediler” diyerek tepki gösterdiğini anlattı.

“Dövizin bu denli yükseldiği bir süreçte işçimizin ihtiyacı anlamında bu para tamam mı? Bana göre yetmez bile” diyen Sucuoğlu, “Ciddi bir ekonomik çöküş var. Bu kriz, özel sektördeki küçük işeltmeleri çok ciddi anlamda etkilemiştir. ( Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan) böyle bir karar çıktı, bekleyip görmek lazım” ifadelerini kullandı.



Öte yandan işverenlere 1 yıl daha prim desteği verilmesi konusunu bugün Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüşeceğini belirten Sucuoğlu, bu konudaki çalışmanın, Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası