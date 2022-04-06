Bakın asıl mesleği neymiş?

Show TV'de her Salı ekranlara gelen Baba dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizide Saruhanlı ailesinin fertlerinden Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız da, oyunculuk performansıyla ses getirdi. Özge Yağız'ın oyunculuk dışındaki asıl mesleği ise şaşırttı. Ünlü ismin asıl mesleği bakın neymiş!

Daha önce Adını Sen Koy, Yemin gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Özge Yağız, 2020 yılında Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle de oldukça ses getirmişti. Ünlü oyuncu şimdilerde Baba dizisinde Büşra Kalkan Saruhanlı karakterini canlandırıyor.

Asıl mesleği bakın neymiş

24 yaşında olan ve İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, televizyon kariyerine ilk kez Adını Sen Koy dizisi ile adım atmıştı.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dizide Zeliha karakterine hayat veren isim, şimdilerde Haluk Bilginer ve pek çok başarılı isimle aynı kadroda rol alıyor.

Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan ile de oldukça ses getirmişti.

Yemin dizisinde beraber çalıştığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlı olduğu bilinen isimden, önceki günlerde ayrılık haberi gelmişti. Yağız'ın asıl mesleği ise şaşırttı.



Oyunculuk dışındaki mesleği diyetisyenlik

Başkent Üniversitesi mezunu olan ismin oyunculuk dışındaki mesleğinin diyetisyen olduğu öğrenildi.