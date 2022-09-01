banner38

Bakanlık bir şans daha verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı bütünleme sınavları sonucunda mezun olma ve bir üst sınıfa geçme şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler için ek bütünleme sınavlarının düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlık bir şans daha verdi
banner37
banner23

Bu kapsamda, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda öğrenim gören ve sınava katılma hakkı bulunan tüm 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, 7 Eylül Çarşamba, 8 Eylül Perşembe, 9 Eylül Cuma ve 12 Eylül Pazartesi tarihlerinde ek bütünleme sınavlarına girebileceklerdir.

Söz konusu sınavlara başvurular, 1 Eylül Perşembe, 2 Eylül Cuma ve 5 Eylül Pazartesi günleri, 08.00 – 13.00 saatleri arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okulların okul idarelerine yapılacaktır. Sınav programı, başvuruların sona ermesinin ardından, okul idareleri tarafından ilgili öğrencilere duyurulacaktır.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolardan yeni zirve
Dolardan yeni zirve
  1. Gündem

banner1

banner3