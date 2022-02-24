Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili Sivil Toplum Örgütlerini bilgilendirdi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Alzheimer Derneği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve KıbrısTürk Barolar Birliği başkan ve yönetimlerinden oluşan bir heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi’nde yaşananların ardından bir inisiyatif gurubu oluşturulduğunu, inisiyatif temsilcilerinin Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili bir takım iddialar sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’den konuyla ilgili bilgi almak üzere bu ziyaretin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, temel görevlerinin sağlığı ileriye taşımak olduğunu, bunun için kalıcı çözümlerin ortaya koyulacağını, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, var olan sorunların birlikte işbirliği ile aşılabileceğini vurguladı.

Bakan Pilli, yaşlı bakım evlerinin denetim ve kontrolünün devletimizin görevi olduğunu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yapılan bir takım iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını ve kendisinin zaman zaman bakım evini de ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldığını kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde bir inceleme başlatıldığını belirten Bakan Pilli, bu sürecin şeffaflıkla ilerleyeceğini dolayısıylaSağlık Bakanlığı doktor ve ekipleri ile birlikte bugün ziyarete gelen sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılacağı bir heyetin Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek yerinde incelemede bulunacağını vurguladı.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm eksikliklerin tamamlanacağını belirten Bakan Pilli, halkımızın daha iyi bir sağlık ve bakım hizmeti alması için ne gerekirse yapılacağını ifade etti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde hasta bakıcı sayısının da artacağını söyleyen Bakan Pilli, yasal anlamda çalışmaların büyük önem taşıdığını, bu süreçte sivil toplum örgütleri ile istişare içerisinde olacaklarını, bu anlamda yapılan ziyarette ilgili derneklerin yasal çalışmalarda da destek olacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.SB/BRT