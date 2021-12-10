" Bakan Pilli, belediye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Paşaköy Belediyesi, Vadili Belediyesi, Akdoğan, Beyarmudu Sağlık Merkezi ve Beyarmudu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Pandemi ile mücadelede yerel yönetimlerin önemine işaret eden Bakan Pilli, belediyelerle yapılan işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunan Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekiplerinden bilgiler aldı.

Bakan Pilli, ziyaretleri çerçevesinde Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 12:25