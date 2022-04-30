Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesi olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke olarak içerisinden geçtikleri bu zor dönemi ancak emekçiler ile birlikte, üreterek aşabileceklerine dikkat çekti.

Emeğin en yüce değer olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Üreten, alın teri döken emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

1 Mayıs’ın çatışma, kavga ve hesaplaşma günü olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “1 Mayıs, emekçilerin sorunlarının gündeme taşındığı, çözüm yollarının arandığı, emeğin, alın terinin, dayanışmanın, kaynaşmanın, kucaklaşmanın günüdür. 1 Mayıs, birlik, beraberlik ve mücadeledir. İşte tam da bu nedenle; işçinin ve emekçinin bayramıdır.” dedi.

İşçinin, emekçinin, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının ve sorunlarına çözüm üretilmesinin, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından birini oluşturduğuna da dikkat Çeken Çavuşoğlu, her zaman ve her şartta sağduyuyu koruyarak, karşılıklı anlayış, uzlaşma ve diyalog içerisinde hareket ederek, dile getirilen tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Hükümet olarak, işçinin, emekçinin haklarını da gözeterek, üretimi sürdürülebilir kılmak için tüm gayreti göstereceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyerek mesajına son verdi.