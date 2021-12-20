Bahçesine giren köpeği silahla vurdu

Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahalde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan zanlı A.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozak Kuşak, olguları aktardı.

Polis, meselede zanlının Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlının tespit edilerek yapılan soruşturmada ve ikametgâhının bahçesinde bir köpek olduğunu tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi.