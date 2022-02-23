Bağımsızlık Yolu: Mağusa Belediyesi işçi ve emekçilerinin yanındayız

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ve emekçilere destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Mağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ve emekçilere destek belirtti.

Belediye emekçilerinin beş gündür devam ettirdiği greve destek belirten bölge örgütü temsilcileri, belediye çalışanlarının maaş mücadelesi için gerekli destek ve güç birliğini sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına açıklama yapan Sevgül Uzkan, Mağusa Belediyesi’ni iki dönemdir yöneten İsmail Arter’in, Lefkoşa Belediyesi’ni batırma noktasına getiren Cemal Bulutoğluları ile neredeyse aynı pratikleri sergilediğini ve her geçen gün belediyeyi içinden çıkılamaz bir ekonomik krize sürüklediğini söyledi. Uzkan, “Belediye seçimlerine yatırım anlamına gelen popülist istihdamlar, şeffaf ve demokratik olmayan karar alma mekanizmaları, sermaye lehine işçi-emekçi aleyhine icraatlar, çevre ve hayvan düşmanlığı İsmail Arter yönetiminin bugüne kadarki kötü yönetim örneklerinden yalnızca birkaç tanesidir” diye konuştu.

Mağusa Belediyesi işçi ve emekçilerinin, bu kötü yönetim sonucunda iki yılı aşkın süredir mağdur edildiğini belirten Uzkan, maaşları zamanında ödenmeyen ve ekonomik krizin giderek artarak kendini hissettirdiği bu günlerde tabiri caizse açlığa ve yokluğa mahkûm edildiğini ifade etti.

ÖZÜŞEN: TÜM BELEDİYE PERSONELİ ÖDENENE VE EKONOMİK TEDBİRLER ALINANA KADAR GREV DEVAM EDECEK

Her karara koşulsuz parmak kaldıran meclis üyelerinin ve belediye başkanının hiçbir ekonomik tedbir almadığını söyleyen Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, tüm belediye personeli ödenene ve ekonomik tedbirler alınana kadar grevi devam ettireceklerini belirtti.

Belediye personeli yanında Gamibel Şirketi adı altında sayısını bilmedikleri kadar personel olduğunu ve dışarıdan hizmet alımı da yapıldığını vurgulayan Özüşen, belediye bütçesinin şeffaf olmadığından şikayet etti. Temizlik görevlilerinin iyi niyeti sonucu dün akşam itibari ile çöplerin toplanmaya başladığını belirten Özüşen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UZKAN: MAĞUSA, TARİHİNİN EN KÖTÜ ZAMANLARINI YAŞAMAKTADIR

Uzkan, “Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü olarak yıllardır söylediklerimizi bir kez daha tekrar etmek isteriz; Mağusa şehri ve halkı İsmail Arter başkanlığında tarihinin en kötü zamanlarını yaşamaktadır. Emek ve çevre düşmanı bir yönetim zihniyetinin Mağusa’ya kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Aksine Mağusa halkı da, Mağusa belediyesi işçi ve emekçileri de, tüm tarihi dokusuyla Mağusa şehri de, Mağusa’nın eşsiz ekosistemi de, Mağusa’da yaşamı birlikte paylaştığımız sokaktaki dostlarımız da her geçen gün kaybetmektedir. Bu bağlamda Mağusa Belediyesi emekçilerinin grevi, yalnızca belediyedeki kötü gidişe karşı bir direniş olarak algılanmamalıdır. Bu grev, toptan bir kötü gidişe karşı, halk muhalefetinin bir parçasıdır. Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü olarak belediye çalışanlarının grevini selamlar, onların ve Mağusa halkının yanında, sermayenin ve onun belediyedeki en üst düzeydeki destekçilerinin karşısında olduğumuzu beyan ederiz” dedi.