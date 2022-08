Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında şöyle dedi;

"Bağımsızlık ve Özgürlük Türk Milletinin karakteridir".

Bu karakter bizim mücadele ruhumuz ve Türk Milletinin kopmaz gönül zinciridir. Tarihte destansı şekilde yaşanan zafer bizlerin bir yaşam biçimi olmuştur.

Bizler bunu her an yaşar, sorumlulukla hareket eder ve geleceğe sözümüzü unutmayız.

30 Ağustos’ların destansı zaferini sadece takvimlerde değil, her an yaşar ve yaşatma sözümüz olan her koşul ve şartta dünden daha çok çalışmayı unutmayız.