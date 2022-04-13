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Baca kısmında biriken yağlar alevlendi!

Baca kısmında biriken yağlar alevlendi!
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Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangında, restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izolasyonu yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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