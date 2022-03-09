Avusturya'da koronavirüs aşı zorunluluğu askıya alındı

Avusturya'da koronavirüsle mücadele kapsamında şubatta yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun şimdilik gerekli olmadığı gerekçesiyle geçici olarak kaldırıldığı bildirildi.

Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch ile Anayasa ve Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Karoline Edtstadler, Aşı Komisyonunun Koronavirüs aşısı raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Edtstadler, Aşı Komisyonunun 3 ayda bir hazırladığı rapora göre hareket ettiklerini, komisyonun şu an için aşı zorunluluğuna ihtiyaç olmadığını bildirdiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu uygulamasının şimdilik kaldırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Rauch da komisyonun hazırladığı raporun önemine işaret ederek aşıya ilişin haziranda heyetin tekrar rapor sunacağını, bu rapora göre zorunluluğun uygulanıp uygulanmayacağının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Rauch, aşı zorunluluğunun komisyonun onayıyla uygulandığını, sonbahar ve kış döneminde ihtiyaç duyulursa tekrar hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Avusturya'da ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğu, Avrupa'da birçok ülkede salgına yönelik önlemelerin kaldırılmasına rağmen 5 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.