Avustralya’ya gidecekler için test zorunluluğu kaldırılıyor

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkeye seyahat edeceklerden uçağa binmeden önce istenen COVID-19 test zorunluluğunun, 17 Nisan 2022’den itibaren yürürlükten kaldırılacağını söyledi.

Bakan Hunt, Avustralya Sağlık Müsteşarı Profesör Paul Kelly ile düzenlediği basın toplantısında, Avustralya’ya seyahat edeceklerle ilgili hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.

Federal hükümetin, dış ülkelerden Avustralya’yı ziyaret etmek isteyenlere COVID-19 testinin negatif sonucunu sunmalarını zorunlu kılan uygulamasının, 17 Nisan 2022’den itibaren yürürlükten kaldırılacağını ifade etti.

Ancak ülkeye girmek için maske takma ve COVID-19 aşılarının çift dozunun yaptırılması zorunluluğunun devam edeceğini hatırlatan Hunt, uygulamanın Sağlık Müsteşarı Profesör Paul Kelly’nin tavsiyeleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Avustralya, salgının başlamasının ardından sınırlarını yaklaşık iki yıl kapalı tuttu.

İlk COVID-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalanan 3 milyon 930 bin 953 Avustralyalıdan 5 bin 847’si hayatını kaybetti.

COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranının yüzde 94,11’e çıktığı ülkede, 420 binden fazla aktif vaka bulunuyor.