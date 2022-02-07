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Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor
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Mart 2020’den bu yana sınırlarını kapalı olan Avustralya’da pandemi kısıtlamaları gevşetiliyor. Ülke, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı turistlere ve iş seyahatinde bulunan kişilere sınırlarını açacağını duyurdu.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 1

Dünya  Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’un tespit edildiğini resmen açıklandığı günlerden bu yana sınırlarını kapatan , aşılı kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 2

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülke, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı turistlere ve iş seyahatinde bulunan kişilere sınırlarını açacağını duyurdu.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 3

Yaklaşık iki yıldır sert sınır önlemleri alan Avustralya’da, Kasım ayında sınır kısıtlamaları gevşetilmiş, Avustralya'ya geri kabul edilmek için uluslararası öğrencilere ve vasıflı göçmenlere öncelik verilmişti.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 4

Başbakan Scott Morrison, üst düzey bakanlarının sınırların 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı vize sahiplerine yeniden açılacağı konusunda anlaştıklarını söyledi.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 5

Morrison, ziyaretçilerin aşı kanıtı olması gerektiğini söylerken, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'in geçtiğimiz ay Avustralya hükümeti tarafından corona virüs aşısı olmadığı için sınır dışı edilmesine atıfta bulundu.

Avustralya iki yıl sonra kapılarını açıyor - 6

Morrison, "Yılın başlarındaki olaylar, dünyanın dört bir yanındaki herkese Avustralya'ya girmek için gerekli olanın aşı kanıtı olduğuna dair çok net bir mesaj göndermeliydi" dedi.

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