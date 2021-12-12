Ataoğlu ve Denktaş'tan birlik beraberlik mesajı

Demokrat Parti’de 23 Ocak seçimlerine yönelik aday belirleme ve sıralama için kurultay yapılıyor. Kurultaya eski Başkan Serdar Denktaş da katılıp oy kullandı

Serdar Denktaş ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu DP demokrasi şöleninde "birlik, beraberlik" mesajı verdi.

Serdar Denktaş, " milletvekili adaylığı için yarışan DP’lilerin heyecanı uzaktan bile anlaşılıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hoşgörülü bir yaklaşım tarzıyla hareket etmemiz gerekiyor. Başarılar diliyorum, hayırlı olsun’ dedi.

Kırgınlık geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Serdar Denktaş beklenilenden oldukça düşük bir oy almış ve bunu DP yönetimin yeterince çalışmamasına bağlamıştı. Denktaş’ın bir süredir parti etkinliklerine katılmadığı gözlemleniyordu.

Denktaş çıktığı canlı yayınlarda kırgınlığını da açık bir dille ifade ediyordu. Bugünkü manzara kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi