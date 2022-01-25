Ataoğlu: Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrası bansın mensuplarına açıklama yaptı.

"Kısa sürede hükümet kurulmasını yorumladık"

Ataoğlu, hem sonuçlarını değerlendirme şansını hem de Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ilgili çalışma yapılmasının gerekliliğini görüştüklerini ifade etti.

Ülke insanının beklentileri için kısa sürede hükümet kurulmasını yorumladıklarını ifade eden Ataoğlu, "Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz" dedi. Ataoğlu ayrıca önemli olanın istikrarlı ve uzun boylu hükümet olduğunu belirtti.