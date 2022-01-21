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Ataoğlu, Güzelyurt dönüşü trafik kazası geçirdi

Ataoğlu, Güzelyurt dönüşü trafik kazası geçirdi
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir trafik kazası geçirdi.

Demokrat Parti'den yapılan açıklama şöyle;

Demokrat Parti  Genel Başkanı ve  Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu,  bu akşam Güzelyurt 'ta düzenlenen parti secim  çalışması sonrası Lefkoşa dönüşü  geçirdiği trafik kazası sonucu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde müşaade altına alınmıştır. 
Hastane doktorları, ani frenden kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği ve multi travma geçirdiği, bu nedenle boyunluk takıldığını bildirmişlerdir.
Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkosa ana yolunda  vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün  köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde gerçekleşmiştir.
 

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