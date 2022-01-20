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Asya bebeğin tedavisi devam ediyor

Asya bebeğin tedavisi devam ediyor
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SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hiç istemesem de Makarios çocuk hastahanesi yoğun bakım bölümünde yatıyorum, burada ki hemşirelerim ve doktorlarım benimle ilgileniyor, annem ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize geleceğimi biliyor, beni seven teyzelerimden, ablalarımdan ve abilerimden ricam bana dua edin en kısa zamanda ablalarımın yanına geleyim” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 11:05
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