Aşılarını tamamlamış kişilere test zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı

Aşılarını tamamlamış kişilerin KKTC’ye girişleriyle ilgili şartlar değişiyor, test zorunluluğu bugünden itibaren kaldırılıyor.

Aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden KKTC’ye girişte PCR veya antijen negatif test sonucu talep edilemeyecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da bugün son buluyor. Bu kişiler ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek; ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaya zorunlu olacak.

Buna göre, aşısız kişilerden ülkeye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu ile 72-120 içinde KKTC’de yapılacak PCR testi talep edilecek.

Yürürlüğe girecek yeni karar uyarınca okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı yarın yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacak.

Yine komitenin kararları doğrultusunda kapalı alanların kullanılabilir alanı yüzde 75’e çıkarıldı. Her zamanki gibi kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Okulların pozitif ve temas takibi de değiştirildi. Bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslılar PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklar. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verecek ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirecek.

Sınıftaki diğer öğrenciler, maskelerini takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek suretiyle okulda eğitimlerine devam edecek.

Öte yandan Covid-19’a karşı aşı programı 5 yaştan itibaren devam ediyor. 5 yaş ve üzerindeki herkesin aşı programlarını tamamlamaları gerekiyor. BRT