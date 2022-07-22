Asgari ücret toplantısı öncesi eylem

Hür-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri bugün yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı. Sendikalar, asgari ücretliyi temsilen bakanlık önüne tabut getirdi.

“HATALARININ BEDELİNİ ASGARİ ÜCRETLİ ÖDÜYOR”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin yaptığı hatlarının bedelini asgari ücretliye ödetmeye çalışıldığını kaydetti. Serdaroğlu, asgari ücretliye yaptığınız hataları ödetemezsiniz dedi.

Bugün bakanlık önünde gelmek isteyen birçok emekçi olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Emekçiler bugün buraya gelmedi. Hükümet edenlerde iş verenlerde işimizle emeğimizle asgari ücretliyi tehdit etmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Asgari ücretliyi görmemezlikten geliyorlar.” dedi. Serdaroğlu, asgari ücretin düşük olduğunu belirterek, yakında çalıştıracak işçi bulunmayacağını söyledi.

Serdaroğşlu, Anayasal hak olan zamlar karşısında tüketicisini alım gücünün idame ettirebilmesi için anayasadaki hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara yansıtılması gerektiğini vurguladı.

BENGİHAN: HÜKÜMET, KENDİ İNSANINI ÖTEKİLEŞTİRİYOR

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Komisyonu’nun 8 bin 600 TL aldığı karar ile işçi temsilcisinin masayı terk ettiğini hatırlatarak, ülkede yaşanan hayat pahalılığının yüzde 56, 76 olduğuna değinen Bengihan, aynı oranın asgari ücretliye de yansıtılması gerektiğini belirtti. Bengihan, hükümetin asgari ücretliyi ötekileştirdiğini kaydetti.

Eyleme destek veren sendikalar, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ile toplantı salonunda görüşme gerçekleştiriyor.