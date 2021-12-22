Asgari ücret için toplanıyorlar

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, bugün (22 Aralık 2021) saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

KKTC’de asgari ücret , 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 28.67 TL, Günlük: 229.38 TL, Haftalık: 1146.92 TL, Aylık: 4,970.00 TL, net 4 ,324 324 TL olarak belirlenmişti.

Kamu-Sen ve KTAMS "buradayız" diyor

Öte yandan bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde saat 09:30’da KAMUSEN ve KTAMS basın açıklaması yapacak