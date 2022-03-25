Arıklı: Nihai hedef her eve fiber-optik altyapısı götürmek

KKTC’de faaliyet gösteren İnternet Servis Sağlayıcıları, 60GHz frekans bandının zararlı olduğu iddialarına karşı hazırladıkları raporu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sundu.

Raporda iddia edildiği gibi 60GHz frekans bandının insan sağlığına ve eko-sisteme zararlı olmadığını, dünyanın bir çok ülkesinde bu teknolojinin kullanıldığını belirtti.

Raporda 60GHz frekans bandının Güney Kıbrıs ile birlikte 15 Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere ve ABD başta olmak üzere çoğu ülkede serbest olduğu, 5GHz yerine 60GHz antenler kullanıldığı ve ve maksimum 20Mbit olarak verilen internet hizmetinin, maksimum 200Mbit’e çıkarıldığı belirtildi.

Bakan Erhan Arıklı da internetin hızlanması için 60GHz frekans bandına geçişin bir ara formül olduğunu, nihai hedefin her eve fiber-optik altyapı götürmek olduğunu belirtti.

“Dünyanın bir çok ülkesinde de kullanılan 60GHz frekansına komplo teorileriyle karşı çıkmak yanlıştır diyen Arıklı, her eve fiber-optik altyapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte 60GHz frekans bandının kapatılacağını, bu konuda internet servis sağlayıcıları ile bir taahhütname imzalanacağını kaydetti.