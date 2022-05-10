Arıklı: “İş yapmak için koltuğu elimizin tersiyle ittik”

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“BİZ ZATEN KOLTUKTAYDIK, İŞ YAPMAK İÇİN KOLTUĞU ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK”

Arıklı, “Bizim derdimiz, hükümet programları genellikle 5 yılık devam edecekmiş gibi bir süreye yayılır. Türkiye’yle imzalanan ekonomi protokoller de bu şekilde imzalandı ancak hiçbir maddesi bu zamana kadar yerine getirilmedi. İmzalandıktan sonra bir kenara bırakıldı. Bir hükümet gider başka hükümet gelir. Ne hükümet programlarında ne de imzalanan ekonomik protokollerde bu hassasiyet gösterilmedi. Biz de kendimizi motive edelim ve bağlayalım dedik. Halkın karşısına çıkıp 100 günde bunu yapmak istiyoruz diyelim dedik. Bu azimle 3 aylık meclis tatilini de kısaltalım ve iş yapıp gereken yasaları üretelim dedik. Bunları yapmak zor değil. Hükümeti kurup rutin, devam ettirmek iş değil. Artık geminin karaya oturduğunu herkesin anlaması lazım. Hala daha birileri makam mevki derdinde diyor. Biz zaten koltuktaydık, iş yapmak için koltuğu elimizin tersiyle ittik” şeklinde konuştu.