Arıklı: Bana birkaç aylık zaman verin; Haziran’dan sonra Bakanlık’ta çok ciddi reformlara imza attığımızı göreceksiniz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bize birkaç aylık zaman verin; Haziran’dan sonra Bakanlıkta çok ciddi reformlara imza attığımızı göreceksiniz.” dedi.

Bakan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirmek istediği projeler ve reformlarla ilgili bilgi verdi.

Arıklı, öncelik verdiği konuları, yeni bayrak taşıyıcı havayolunun kurulması, fiber internetin KKTC çapında süratli ve daha uygun fiyatlara halka sunulması, 3G’den 4,5G veya 5G’ye geçiş, yarım kalmış karayollarının tamamlanması ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile anlaşarak gerçekleştirilecek toplu konut projelerini hayata geçirmek olarak sıraladı.

YENİ HAVAYOLU

Yeni havayolu için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bunun sunulacağını ve halka açık bir şirketle yerli ve yabancı ortaklıkların da hisse sahibi alacağı, belli bir hissesi de kamuda olacak şekilde hayata geçirileceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fiberoptik internetle ilgili şartnamenin hazır olduğunu ve son rötuşlar için müsteşarını ilgili firmaya gönderdiğini, şartname hazır olur olmaz, bu yıl içinde, KKTC’nin daha kaliteli ve hızlı internete kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.

Arıklı, ayrıca hem telefonda hem internette daha kaliteliyi daha ucuza sunmak için çalıştıklarını, ayrıca üçüncü bir GSM şirketini de rekabet adına devreye sokmak, kamu-özel ortaklığıyla telekomünikasyonun rehabilitesini sağlamak istediklerini de belirtti.

“Adakart” vb. toplu taşımayla ilgili değerli projelerin kendilerinden önceki bakanlar döneminde başlatıldığını ve süratle tamamlayacaklarını söyleyen Arıklı, mevcut araçların yenilenmesi, kooperatifleşme, durakların oluşturulması, sistemli bir saat uygulaması gibi konuların hepsinin toplu taşımayla ilgili projenin içinde olduğunu aktardı.

“ALSANCAK YOLU İÇİN KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR”

Arıklı, ehliyetlerle ilgili kendinden önceki bakanların başlattığı projelere teşekkür ederek, Alsancak yolunun çift şerit olabilmesi için bir kaynak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

“KARANLIK YOLLARI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE AYDINLATACAĞIZ”

Elektriğin çok pahalı olduğunu dolayısıyla KKTC’deki karanlık yolları yenilenebilir bir enerji türü olan güneş enerjisiyle ve LED lambalarla aydınlatacaklarını belirten Arıklı, Çin ziyaretinde kendisine buna ilişkin bir sunum yapıldığını, kendilerinin de bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarını 1-2 ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Yollardaki ışıklandırma sorununun tamamen “sahipsiz kalmaktan” kaynaklandığını kaydeden Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’nın ya da belediyelerin bunu karşılayacak kaynağa sahip olmadığını, fakat Ulaştırma Bakanlığının bu konuda topu başka yere atma lüksü olmadığını aktardı.

GAZİMAĞUSA VE GEMİKONAĞI LİMANLARI…

Gazimağusa Limanı’nın Kalecik bölgesine taşınmasının söz konusu olduğunu ve bununla ilgili teknik bilgilerin raporunu aldığını belirten Arıklı, şöyle devam etti:

“KIB-TEK’in petrol dolum tesisleri ve depoların olduğu bir yer, dolayısıyla ‘toz da elektrik üretebildiği için bir güvenlik sorunu doğabilir’ şeklinde bana bir rapor sunuldu. Onunla ilgili bir çalışma daha yapacağız… Ama limanların artık özelleştirilmesi gerekiyor, herkes korkuyor fakat dünyanın birçok bölgesinde uygulanan bir konudur, Gemikonağı da tanınmış bir limanımızdır, onu da yeniden hayata geçirebilirsek yine bölgeye ciddi bir canlılık getirecek aynı zamanda Gazimağusa limanının da yükü hafifleyecek.”

ŞOFÖR OKULLARI… EHLİYETTE DÜNYA STANDARTLARI…

İki ayrı gruba ayrılan şoför okullarının kendisinde randevu talep ettiğini ve eğitim alanlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, müfettişlerin az olmasından dolayı ehliyet sınavlarının zamanında yapılamadığından şikayetçi olduklarını kaydeden Arıklı, aynı zamanda Bakanlığın da kalite yönünden bir iyileştirme için şoför okulu eğitmenlerinin eğitilmesine önem vereceğini söyledi. Arıklı, ayrıca ehliyetlerin dünya standartları seviyesine getirilmesinin de Bakanlık için önemli olduğunu ifade etti.

“YENİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞIYLA İŞLETİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kamu özel ortaklığıyla işletilecek yemi araç muayene istasyonlarının AB standartlarında olacağını ve son teknoloji ekipmanlar kullanılarak tamamen otomasyon sistemiyle çalışacağını da belirtti. Arıklı, dört veya beş adet muayene istasyonu inşa edileceğini ve bu istasyonların randevu sistemiyle işleyeceğinide kaydetti.

“ERCAN, GÜVENOYUNDAN SONRA İLK YAPACAĞIMIZ İŞ”

Hükümetin güvenoyu almasından sonra Ulaştırma Bakanlığı açısından ilk yapılacak işin Ercan Devlet Havalimanına son durum hakkında bilgi almak olduğunu belirten Arıklı, Temmuz ayına yetiştirilmesi konusunda mutabakata varılan havaalanının %70-80 bittiğinin söylendiğini ve 20 Temmuz’a yetiştirilmesinin beklendiğini söyledi.

“ ‘İÇ HAT’ STATÜSÜ KKTC’NİN EGENEMLİĞİNE HALEL GETİRMEZ”

Bakan Arıklı, uçak bileti fiyatları konusundaki soruyu da yanıtlayarak, Ercan Havaalanının Türkiye açısından “iç hat” statüsünde olduğunu, bunun KKTC’nin egemen statüsüne herhangi bir halel getirmeyeceğini, Türkiye ‘den herhangi bir vergi ödenmediğini, ($38 veya €38 gibi bir meblağın) KKTC’den ödendiğini, dolayısıyla bunun Ercan Havaalanı işletmecisiyle sözleşmeden kaynaklanan bir sorun olduğu için bu şirketle çözülmesi gerektiğini anlattı ve önümüzdeki günlerde bunun da konuşulacağını anlattı.

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ İÇİN KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ”

Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığında hayatını devam ettirmesini istediğini söyleyen Arıklı, bundan önce fiber-optik çalışmalarının tamamlanıp ülkedeki hem iletişim hem internet sıkıntılarını ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti.

“3G KULLANAN BİR BİZ KALDIK”

Dünyada bugün Afrika’nın geri kalmış ülkelerinin bile 4,5 ve 5G kullandıklarına işaret eden Arıklı, KKTC’den başka 3G kullanan ülke kalmadığını, üniversiteler ve turizm adası olarak kabul gören bir ülkenin 3G’ye takılıp kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Arıklı, KKTC’nin teknik açıdan TC’den bağımsız bir internet altyapısı olmasının mümkün olmadığını kaydederek, tüm telefon kodlarının TC’den alındığını bunun da bilet konusu gibi bağımsızlığa egemenliğe halel getirmeyecek bir durum olduğunu ifade etti ve Tayvan’ın da internet altyapısının Çin üzerinden haberleşecek şekilde olduğunun altını çizdi.

KKTC’nin Türk Telekom’a çok ciddi borçları olduğunu ve bunların bir kalemde silinip atılabildiğini belirten Arıklı, KKTC’nin kendi internetinin olması durumunda bu meblağları peşin ödemesi gerektiğini kaydetti.

“T İZİNLERİ HADDİNDEN FAZLA VERİLDİ… BAZILARI İPTAL EDİLEBİLİR”

Arıklı T izinleri konusunda da şunları söyledi:

“Şu anda ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Zaten 2009’dan beri verilmemiş. Fakat bir dönem siyasi mülahazalarla bol bol turistik T izni verilmiş. Dolayısıyla ben yeni T izinlerine ihtiyaç olmadığını düşünüyorum; T izinlerinin ciddi bir rant haline geldiğini, politik kaygılarla, popülizm uğruna dağıtılan T izinlerinin o kişilere ciddi rant sağladığı da biliyoruz. Gereğinden fazla verildi, bazılarını iptal edebiliriz…Adam alıyor kiralıyor, oradan ciddi bir rant elde ediyor, kiralayanların veya birden fazla izni olanların iptal edilmesini de gündemimize alacağız… Bana birkaç aylık zaman verin; Haziran’dan sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda çok ciddi reformlara imza attığımızı göreceksiniz.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 12:21