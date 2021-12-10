Aracın çarptığı yayanın bilinci kapalı

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde bu akşam saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından yayaya olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre aracın çarptığı yaya Mehmet Çakır'ın durumunun ağır olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çakır'a vurduktan yaklaşık 200 metre sonra tabeya çarparak durabilen DU 266 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.