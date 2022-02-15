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Ara bölgede 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu!

Ara bölgede 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu!
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Rum haber kaynaklarına göre, polis konu hakkında yaptığı açıklamada, Arap kökenli olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, Barış Gücü askerlerinin Yeşil Hat bölgesinde dolaşırken tespit edildiğini, ardından bölgedeki polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Habere göre olayın ardından Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilisi de karakola çağrıldı.

Haberde, çocuğun ailesinin arandığını ancak henüz bulunamadığı belirtilirken küçük kızın hangi koşullarda, tek başına Yeşil Hat üzerinde dolaştığının da araştırılmasına devam edildiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 14:45
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