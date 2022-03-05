Apartmanın asansörü düştü: Yöneticiye para cezası verildi

Bursa'da kiralık daire bakmak için geldikleri apartmanda asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, mahkemeye başvurdu. Mahkeme, asansörün bakımını zamanında yaptırmayan apartman yöneticisiyle, yetkili firma sahibine ceza verdi.

Davada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ihmalkar apartman yöneticisi ile asansör bakım firması yetkilisinin ‘Taksirle Yaralama’ suçunu işlediğine hükmetti.

Kiralık daire bakmak için gittikleri apartmanda hayatlarının şokunu yaşayan üç arkadaş, asansörün düşmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, taburcu olduktan sonra emniyetin yolunu tuttu.

Yapılan incelemede asansörün bakımının ihmal edildiği ortaya çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan hakim karşısına çıkan apartman yöneticisi ile periyodik bakımı üstlenen asansör firmasının sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, apartman yöneticisini, yönetici olmaktan, firma yetkilisini de asansör bakımı yapmaktan men ederek 6.750 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.