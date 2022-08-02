Ankara'da sağlık zirvesi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde
Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile makamında görüştü.
Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Altuğra ve ekibinin
ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, yeni görevinde
başarılar diledi.
Daha önce olduğu gibi sağlık alanında işbirliğine hazır olduklarını
belirten Bakan Koca, her iki bakanlığın teknik ekiplerinin yakın temas
içerisinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve milli dava için bu uğurda her türlü
mücadelenin verildiğinin altını çizen Koca, merhum Dr. Fazıl Küçük,
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi anarak
gazilere de esenlikler diledi
Bakan Koca, aynı zamanda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını da kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduğunu
kaydeden Bakan Koca, pandemi boyunca 750.000 doz aşı temin
edildiğini, bunun içerisinde 50.000 doz Turkovac aşısının da
bulunduğunu hatırlattı ve KKTC’nin yıllık ilaç ihtiyacının da temin
edilmeye devam edildiğini söyledi.
Bakan Koca, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde ihtiyaç duyulan
gelişmiş teknik cihazların tedarik edileceğini, Lefkoşa’ya yapılacak
500 yataklı hastane yapımını başlaması hedefinde olduklarını, 100
yataklı Acil Durum Hastanesi'nin vermiş olduğu sağlık hizmetinden
memnun olduklarının altını çizdi.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’da, Anavatan Türkiye’de bulunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başta Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’ya ve Türk Halkına teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
verdiği desteğin büyük önem taşıdığını, KKTC halkının kendi ayakları
üzerinde durması için önemli bir güç olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanı olarak hizmet döneminde misyonunun halkı koruyucu,
tedavi ve rehabilite edici en hızlı kaliteli, hizmeti vermek olduğunu
aktaran Bakan Altuğra, Anavatanla işbirliği içerisinde pandemi
döneminde ilaç ,aşı ve Acil Durum Hastanesi'nin hayata geçirilmesinde
verilen destekler, ayrıca Nalbantoğlu Hastanesi’ne temin edilecek
cihazlardan dolayı teşekkür etti.
Bakan Altuğra, aynı zamanda evde bakım hizmetinde kullanılmak üzere
mobil sağlık aracı için de taleplerini Bakan Koca’ya iletti.
Mali protokol maddeleri içerisinde yer alan yeni Girne Hastanesi'nin
ihale süreciyle ilgili gerekli tüm güncellemelerin yapıldığını aktaran
Bakan Altuğra , gerek ilaç temini gerekse Lefkoşa’ya yapılacak 500
yataklı yeni hastane konusunda da desteklerini belirten Bakan Koca’nın açıklamalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti .
Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.