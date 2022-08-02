Ankara'da sağlık zirvesi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile makamında görüştü.

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Altuğra ve ekibinin

ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, yeni görevinde

başarılar diledi.

Daha önce olduğu gibi sağlık alanında işbirliğine hazır olduklarını

belirten Bakan Koca, her iki bakanlığın teknik ekiplerinin yakın temas

içerisinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve milli dava için bu uğurda her türlü

mücadelenin verildiğinin altını çizen Koca, merhum Dr. Fazıl Küçük,

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi anarak

gazilere de esenlikler diledi

Bakan Koca, aynı zamanda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını da kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduğunu

kaydeden Bakan Koca, pandemi boyunca 750.000 doz aşı temin

edildiğini, bunun içerisinde 50.000 doz Turkovac aşısının da

bulunduğunu hatırlattı ve KKTC’nin yıllık ilaç ihtiyacının da temin

edilmeye devam edildiğini söyledi.

Bakan Koca, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde ihtiyaç duyulan

gelişmiş teknik cihazların tedarik edileceğini, Lefkoşa’ya yapılacak

500 yataklı hastane yapımını başlaması hedefinde olduklarını, 100

yataklı Acil Durum Hastanesi'nin vermiş olduğu sağlık hizmetinden

memnun olduklarının altını çizdi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’da, Anavatan Türkiye’de bulunmaktan

büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başta Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca’ya ve Türk Halkına teşekkür ederek başladığı

konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

verdiği desteğin büyük önem taşıdığını, KKTC halkının kendi ayakları

üzerinde durması için önemli bir güç olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı olarak hizmet döneminde misyonunun halkı koruyucu,

tedavi ve rehabilite edici en hızlı kaliteli, hizmeti vermek olduğunu

aktaran Bakan Altuğra, Anavatanla işbirliği içerisinde pandemi

döneminde ilaç ,aşı ve Acil Durum Hastanesi'nin hayata geçirilmesinde

verilen destekler, ayrıca Nalbantoğlu Hastanesi’ne temin edilecek

cihazlardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Altuğra, aynı zamanda evde bakım hizmetinde kullanılmak üzere

mobil sağlık aracı için de taleplerini Bakan Koca’ya iletti.

Mali protokol maddeleri içerisinde yer alan yeni Girne Hastanesi'nin

ihale süreciyle ilgili gerekli tüm güncellemelerin yapıldığını aktaran

Bakan Altuğra , gerek ilaç temini gerekse Lefkoşa’ya yapılacak 500

yataklı yeni hastane konusunda da desteklerini belirten Bakan Koca’nın açıklamalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti .

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.