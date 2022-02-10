Anastasiadis Fransa’ya gidiyor!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün, “One Ocean Summit” zirvesine katılmak için Fransa’ya gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in zirvede “İklim Değişikliğiyle Yeşil Denizcilik Odaklı Mücadele” konulu konuşma yapacağını yazdı.

Haberde, Anastasiadis’e Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın Fransa’daki Büyükelçisi Yorgos Siakallis ve bazı diğer görevlilerin eşlik edeceği kaydedildi.

Gazete, Anastasiadis’in adaya yarın gece döneceğini belirtti.