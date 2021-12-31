Anastasaidis yeni yıl mesajında Türk tarafını suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis yeni yıl mesajında Kıbrıs Türk yönetimi ve Türkiye’yi hedef aldı

“Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti, resmileştirildi” diyen Anastasiadis, hedefinin cumhuriyetin yapısını korumak olduğunu vurguladı

Anastasaidis’in mesajı şöyle:

Değerli yurttaşlar,

İnsanlığı etkileyen pandeminin, yaşam ve sağlığı, vatandaşların ekonomi olarak hayatta kalması ve refahını, sağlık sistemlerini ve ülkelerin mali istikrarını tehdit etmeye devam ettiği, güçlüklerle dolu bir yılın daha sonunda bulunuyoruz.

Şu anda düşüncelerim, sevdikleri kişileri kaybeden ailelere, öksüz kalan çocuklara, dayanağını kaybedenlere çevrilmiştir.

Düşüncelerim, hastanelerde tedavi altında olanlara veya hasta olanlara da çevrilmiştir. Evde kapanmış ve sevdikleri kişiler hakkında tedirginlik çekenlerin anlarını paylaşmaktayım.

Herkese yürekten acil şifalar, pandeminin en ağır darbesini alanlara ise inanç, güç ve cesaret dilerim.

Aynı anda, devletin ve şahsımın sevgi ve şükran duyguları, ilk saflardaki meslek sahiplerine, ailelerinden uzak bulunarak gözle görülür tehlikelerle karşı karşıya olup can kurtarmak, tedavi etmek, sevgiye ihtiyacı olanlara cesaret ve güç vermek için mücadele edenlere çevrilmiştir.

Tekrar etmek istiyorum, devlet ve tüm toplumun size şükran ve teşekkür borcu vardır.