Altında düşmeye başladı!

Haftanın ilk işlem gününe yeri rekorla başlayan gram altın, kurdaki sert çekilme sonrası düşüşe geçti.

Dolar/TL, dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘TL birikime, kurdaki yükselişe endeksli getiri’ açıklamasıyla 18.4 tarihi zirvesinden sert düşüşle 12 seviyesine kadar gerilemesinin ardından altının gramı da 700 TL’nin altına geriledi.

Dün gün içinde 1000 TL’yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaşan gram altın, bu sabah itibarıyla 689 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1700 TL’yi görerek rekor kıran çeyrek altın ise bu sabah itibarıyla çeyrek altın 1107 TL’ye kadar inmiş durumda.

SPOT PİYASA

Bu haftaya düşüşle başlayan ons altın ise 1.792 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta Fed kararı öncesi 1760 dolar sevilerine gerileyen ons altın fiyatı, Fed'in parasal sıkılaşma yönünde sinyal vermesi ile haftayı yükselişle kapamıştı. Ons altın, haftanın ilk işlem günü olan dün, 1800 seviyelerinde seyretmişti.

Altın vadeli işlemleri ise, yükselişte.

Altın vadeli işlemleri, New York Ticaret Borsası’nın Comex bölümünde, şubat ayı için yüzde 0,12 yükselerek onsu 1.792,45 ‘den işlem gördü.