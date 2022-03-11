Altın fiyatlarında savaş ve enflasyon etkisi

Altının ons fiyatı 2 bin doların hemen altında seyrediyor. Fiyatlar ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası altın fiyatları ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Artan volatilite nedeniyle güvenli liman alımları fiyatları destekliyor. Bloomberg verilerine göre küresel ETF altın pozisyonları bu hafta 45 tondan fazla arttı ve Temmuz 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa’daki savaş ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşanmasına neden oldu. Bu durum da küresel enflasyonist baskıları gündeme getirdi. ABD’de dün açıklanan enflasyon verisi Şubat ayında gıda ve enerji maliyetlerindeki artışla 40 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,995.28 dolar oldu. Salı günü altın fiyatı 2,070.44 dolar olarak 2002’de görülen tüm zamanların zirvesine çok yaklaştı. Fiyatlar bu hafta yüzde 1.2 yükseliş kaydetti.

Bugün paladyum yükselirken gümüş ve platin fiyatları geriledi. Bloomberg Dolar Spot endeksi ise yatay seyrediyor.