Alsancak'ta meydana gelen iş kazasında, bir kişi ağır yaralandı.

Polis'in kazayla ilgili açıklaması şöyle:

23.08. 2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın birinci katında, sorumlu mühendis olarak bulunan Kadriye BALEMEN (K-58), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanmıştır. Kadriye BALEMEN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.