Alkolün etkisiyle karşı şeride geçti!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 raddelerinde Girne- Tatlısu anayolunun 14-15 Km'leri arasında Girne istikametine doğru dikkatsizce 51 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Ekrem Sevinç (E-62) yönetimindeki RM 994 plakalı salon araç sürücüsü yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Hasan Nasiboğlu (E-72) yönetimindeki LL 201 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LL 201 plaklı araçta yolcu olarak bulunan Ersin Nasipoğlu (K-69) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.