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Alkollü sürücü kaza yaptı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Alkollü sürücü kaza yaptı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Bu sabaha karşı Girne-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen kazada 21 yaşındaki Yasemin Yılmaz hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Adnan DİLİM tutuklandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. 

Saat 01.30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 15-16’ncı kilometreleri araşında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde alkollü içki tesiri altında (156mlgr), Lefkoşa istikametine doğru seyrederken Adnan DİLİM (E-24), yönetimindeki HM 659 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra durabildi. 

Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin YILMAZ (K-21) aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Adnan Dilim tutuklan. Adnan Dilim'in bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 10:11
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