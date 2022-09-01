Aktunç’un İlk Hedefi Altyapı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Aday Adayı Akın Aktunç, “LTB’de meclis üyesi ve as başkanı olarak, aday olsam dahi son güne kadar bu çalışmalarım devam edecek” dedi. Kanal T’de katıldığı Haber Artı programında Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Aktunç, “ben inşaat mühendisiyim. Belediyeciliğin temel taşı alt yapıdır. Sadece Lefkoşa’da değil Ada genelinde neredeyse tüm belediyelerin alt yapıları iyi değildir. Seçildiğim takdirde önceliklerim arasında altyapı olacak” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN BÜTÇESİNİN GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIM

Belediyenin bütçesinin şu anda yüzde 82’si çalışana gidiyor. O nedenle yatırım yapma durumunuz azalır. Eğer göreve gelirsem gelirleri artırıcı önlemler alarak bu bütçeyi yükselteceğim. O zaman bütçe içindeki çalışanın payını yüzde 82’den belki de yüzde 40’lara inecek. Geriye kalan dilimlerle o zaman Lefkoşalıya yatırım yapma şansını yakalarım.

AB ZAMAN İÇİNDE ÇÖZÜYOR

En önemlisi belediyelerde AB’den ve Türkiye’den zaman zaman yardım, hibe alınarak güzel şeyler yapan bazı belediyeler var. Ama AB’deki yatırımlarda, çok titizlikle ele alınması gerekiyor. AB; size öyle 6 ay içinde tamam demez. Bazen bu süre 4-5 yıl uzar. AB’yi projenizi, çalışmanızı verdiğiniz anda hemen sonuç alamıyorsunuz. AB, en küçük şeyine kadar irdeler ve çok titiz davranır ve ona göre hibe alabilirsiniz.

TÜRKİYE’DEN DESTEK ALACAĞIM

Türkiye’deki belediyelerden destek almak her zaman vardır. Ben göreve gelirsem, bu konuları daha sıcak tutarak yapacağımız çalışmalarla güzel gelirler alabileceğimizi düşünüyorum. İşte bunlar bizim de yatırımlarımıza olumlu etki yapacak.

LEFKOŞA’YA BİR FAYDASI OLMADI

Esas konu maddiyattır. Lefkoşa Belediyesi bu yasadan sonra ne küçüldü, ne de büyüdü. Bana göre Lefkoşa’ya bir faydası da olmadı.